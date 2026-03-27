NS-Vorwürfe gegen Metzgerei: Stellenanzeige mit „Erika“-Song sorgt für Wirbel – Inhaber weist Vorwürfe zurück

Mit einem Beitrag auf Instagram löst eine Mössinger Metzgerei Kritik aus. Der Inhaber Patrick Holzapfel weist die Vorwürfe zurück. Er steht zu seinem Post.
Kürzlich präsentierte Patrick Holzapfel seiner Instagram-Community die erste „Biscoff-Keks-Grillbratwurst“ der Welt. Zur Narrenzeit sorgte er mit dem sogenannten Fasnetsfleischkäse für Aufsehen: ein Berliner, belegt mit einer dicken Scheibe Fleischkäse. Die ungewöhnlichen Kreationen des Inhabers der Mössinger Metzgerei Holzapfel lösen regelmäßig zahlreiche Kommentare aus. Der Fasnetsfleischkäse schaffte es sogar in die SWR-Landesschau.