Nach der Entscheidung zur Umbenennung des Ernst-Sigle-Gymnasiums wollen mehrere Fraktionen die Sigle-Büste stehen lassen – und einen Bildungsort errichten.
Nach der Entscheidung im Kornwestheimer Verwaltungsausschuss, die Ehrenbürgerwürde von Ernst Sigle symbolisch zurückzunehmen und das Ernst-Sigle-Gymnasium umzubenennen, wollen mehrere Fraktionen verhindern, dass die Geschichte des bisherigen Namensgebers aus dem öffentlichen Bewusstsein verschwindet. CDU, Freie Wähler, FDP, Grüne und SPD haben deshalb einen gemeinsamen Antrag eingebracht, der eine historische Einordnung der Person Ernst Sigle an der Schule vorsieht.