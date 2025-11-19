NS-Opfer in Stuttgart: 15 neue Stolpersteine – die Schicksale hinter den Namen

Am Freitag, 21. November, verlegt der Künstler Gunter Deming neue Stolpersteine. Mit ihnen wird Stuttgarterinnen und Stuttgartern gedacht, die dem Nazi-Regime zum Opfer fielen.
1066 Stolpersteine. So viele werden am Freitagnachmittag in Stuttgart liegen, wenn Gunter Demnig seine Arbeit gemacht hat. Sie stehen für Väter, Mütter, Kinder, für Freunde, für Liebende, für Künstlerinnen, Handwerker, Ärzte, Hausfrauen. Für Menschen, die dem nationalsozialistischen Terror zum Opfer fielen, die vertrieben oder ermordet wurden.