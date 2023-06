Unfall auf Kirmes in Oberhausen - 18-Jähriger stirbt

1 Auf der Kirmes in Oberhausen ist ein 18-Jähriger tödlich verunglückt. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Schrecklicher Unfall in Oberhausen: Ein 18-Jähriger wird beim Einsammeln der Fahrchips von einem Fahrgeschäft getötet. Die Stadt ist geschockt, der Jahrmarktbetrieb liegt erstmal auf Eis.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Oberhausen - Ein 18-Jähriger ist bei einem Unfall an einem Fahrgeschäft auf einem Jahrmarkt in Oberhausen tödlich verletzt worden. Der junge Mann wollte auf der Sterkrader Fronleichnamskirmes am Sonntagabend die Fahrchips eines Geschäfts einsammeln, wie die Stadt Oberhausen mitteilte.