NRW-Ministerpräsident privat: Hendrik Wüst gibt seltenen Einblick in sein Familienleben

Hendrik Wüst ist im März zum zweiten Mal Vater geworden. Im Interview gibt der nordrhein-westfälische Ministerpräsident seltene Einblicke in den Alltag mit Ehefrau Katharina, Tochter Philippa und der kleinen Clementine.
Hendrik Wüst (50) zeigt sich von seiner privaten Seite. Im Interview mit dem Magazin "Bunte" äußert sich der nordrhein-westfälische Ministerpräsident ausführlich zu seinem Familienleben. Im März wurde der CDU-Politiker zum zweiten Mal Vater. Tochter Clementine ergänzt seither die kleine Familie um Ehefrau Katharina und die fünfjährige Tochter Philippa.