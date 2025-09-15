NRW-Kommunalwahlen: Es ist die Zeit der Schönredner

Nach dem AfD-Erfolg bei den NRW-Kommunalwahlen sind CDU und SPD froh, mit einem blauen Auge davongekommen zu sein, kommentiert unser Autor Wolfgang Molitor.
Es ist wieder die Zeit der Schönredner – quer durch nahezu alle Parteien. Dass die AfD nun auch in den Rathäusern Nordrhein-Westfalens angekommen ist und mit 14,5 Prozent ihr Ergebnis von vor fünf Jahren fast verdreifacht hat, wird von CDU und SPD eher erleichtert als zerknirscht kommentiert, ganz nach dem Motto: Es hätte viel schlimmer kommen können. Ob das indes der richtige Weg ist, den immer selbstbewusster auftretenden Rechtsaußen Paroli zu bieten, ist zu bezweifeln.