NRW-Forum: Wenn Sextoys träumen: Wie provokant ist die „Sex Now“-Schau in Düsseldorf?

Nur für Erwachsene: Tabulos und intim, witzig und ernsthaft, verstörend und immer wieder aufklärerisch präsentiert sich die Ausstellung „Sex Now“ im NRW-Forum Düsseldorf.
Rosafarbene Fantasietierchen, die grotesken Würmern gleichen, verbiegen sich und spielen Brunnen. Aus ihren Körperöffnungen spritzt immer wieder in Schüben Wasser. Diese Wesen, die nur aus länglich verdrehten Körpern bestehen, die an einem Ende einen Mund und am anderen eine Vagina haben, scheinen viel Spaß dabei zu haben, gemeinsam im Wasser und auf dem Podest inmitten des Brunnens herumzuplantschen. Sie vergnügen sich selbstvergessen miteinander, ohne all die Menschen, die sie begaffen, bestaunen, bewundern, zur Kenntnis zu nehmen.