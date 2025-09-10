NRW-Forum: Wenn Sextoys träumen: Wie provokant ist die „Sex Now“-Schau in Düsseldorf?

Nur für Erwachsene: Tabulos und intim, witzig und ernsthaft, verstörend und immer wieder aufklärerisch präsentiert sich die Ausstellung „Sex Now“ im NRW-Forum Düsseldorf.

Rosafarbene Fantasietierchen, die grotesken Würmern gleichen, verbiegen sich und spielen Brunnen. Aus ihren Körperöffnungen spritzt immer wieder in Schüben Wasser. Diese Wesen, die nur aus länglich verdrehten Körpern bestehen, die an einem Ende einen Mund und am anderen eine Vagina haben, scheinen viel Spaß dabei zu haben, gemeinsam im Wasser und auf dem Podest inmitten des Brunnens herumzuplantschen. Sie vergnügen sich selbstvergessen miteinander, ohne all die Menschen, die sie begaffen, bestaunen, bewundern, zur Kenntnis zu nehmen.

Wer in Stuttgart ins Theater geht, erkennt hier wahrscheinlich gleich die Handschrift der kanadischen Performance-Künstlerin Peaches. Wer sie vor sechs Jahren im Stuttgarter Schauspielhaus in der tänzerisch-musikalischen Aneignung von Kurt Weills und Bertolt Brechts „Die sieben Todsünden“ erlebt hat, weiß, wie wunderbar bizarr sie in ihren Arbeiten mit sexuellen Motiven spielt, wie sie Geschlechterrollen und Geschlechtermerkmale durcheinanderbringt.

Doppel-Masturbatoren: Peaches’ „Fleshie Fountain“

Peaches’ „Fleshie Fountain“ ist eine surreal-feministische Überschreibung des Topos’ der Badenden, die sich seit der Antike durch die Kunstgeschichte räkeln – meistens um männlichen Betrachtern Schauwerte zu bieten – und diese Installation ist ein Herzstück der Ausstellung „Sex Now“, die bis zum 3. Mai 2026 im NRW-Forum Düsseldorf zu sehen ist.

Peaches’ „Fleshie Fountain“ in der „Sex Now“-Ausstellung in Düsseldorf Foto: Anne Orthen

Einen Tag vor der Eröffnung der Ausstellung ist Peaches selbst nach Düsseldorf gekommen, um sich vorab die Schau anzuschauen. Die 58-Jährige, die derzeit in Berlin lebt, trägt ein T-Shirt mit der Aufschrift „Trans Rights Are Human Rights“ und verrät, worum es ihr in „Fleshie Fountain“ geht: Die Brunnenwesen sind Doppel-Masturbatoren, die es leid sind, nur die Aufgabe zu haben, Männer zu befriedigen. Sie stimulieren sich lieber gegenseitig in einem Akt der Sextoy-Emanzipation.

Die Befreiung des Geistes und der Körper

Tatsächlich geht es in der Ausstellung, die in insgesamt zehn Themenräumen über 400 Exponate zeigt, immer wieder um sexuelle Emanzipation – darum, gegen eine rigide-prüde Gesellschaftsordnung aufzubegehren und deren Sexualmoral zu hinterfragen; um weibliche Selbstbestimmung, um die Befreiung des Geistes und der Körper, das Hinterfragen der Geschlechtergrenzen.

Alain Bieber, der Künstlerische Leiter des NRW-Forums, meint, dass so eine Ausstellung wichtiger denn je sei, weil man gerade einen „konservativen Backlash“, eine neue Prüderie spürt, und vor allem Rechte der LGBTQ-Community gefährdet sind. Das sieht Peaches genauso: „Beim Stichwort Sex Positivity geht es mir darum, dass man sich in seinem eigenen Körper wohlfühlen sollte“, sagt sie, und in patriarchalischen Systemen ist das oft schwer, weil weiblich identifizierte Körper marginalisiert werden, weil das Recht auf Abtreibung infrage gestellt wird, Transmenschen ihre Rechte verlieren, die gleichgeschlechtliche Ehe wieder verboten wird.“

Vincent Wechselberg: „Ready“ (2024 Foto: Vincent Wechselberger

Wie Peaches’ „Fleshie Fountain“ entwerfen viele Arbeiten in der „Sex Now“-Schau den Traum einer inklusiven Gesellschaft, in der die Körper befreit sind von Vorurteilen. Zum Beispiel auch in der „Fluffy Library“ von Antigoni Tsagkaroupoulou, die einen ganzen Raum für sich beansprucht: eine Art Kuschelparadies, in dessen Zentrum zwischen zahlreichen anderen Plüschtieren ein genderfluides Wesen namens Fluffy lebt, das Geschichten verschlingt. In einem Raum voller Sextoys wird aber auch Hitachis Zauberstab aus dem Jahr 1970 gezeigt, der ursprünglich als elektrisches Massagegerät zu Behandlung von Muskelverspannungen entwickelt, aber bald als Masturbationshilfe für Frauen zweckentfremdet wurde: „Dieser Massagestab erzählt mehr über die sexuelle Emanzipation als jedes feministische Manifest“, sagt Judith Winterhager, die mit Alain Bieber die Ausstellung kuratiert hat.

Pornofilme, Metoo und Awareness

Fotoserien wie „The Book of Skin“ von Melody Melamed oder „the beauty & the boys“ von Martin de Crignis hinterfragen derweil eindrücklich Körperbilder und Geschlechterrollen. Miyö van Stenis’ „Eroticcisma“ lässt einen zum Teil einer erotischen Virtual-Reality-Installation werden. Und Katsushika Hokusais Holzschnitt „Der Traum der Fischersfrau“ aus dem Jahr 1814 beweist, dass die sexuelle Befreiung der Frau keine Erfindung des 20. Jahrhunderts ist: Es zeigt eine Frau, die von einem riesigen Kraken befriedigt wird.

Bei „Sex Now“ treffen Kunst- und Designobjekte auf Alltagsgegenstände. In der Schau gibt es nicht nur einen „Kinky“-Bereich, sondern auch einen Awareness-Raum und einen, der sich mit dem Thema „Metoo“ beschäftigt. Und obwohl sogar ein Raum in ein kleines Kino verwandelt wurde, in dem queere und postpornografische Filme von Erika Lust oder Paulita Pappel gezeigt werden, gelingt es der Ausstellung, das Thema nie frivol-voyeuristisch zu inszenieren, sondern als ein Fest der Befreiung der Körper – oder wie im „Fleshie Fountain“ – als Fest der Befreiung der Sextoys.

„Sex Now“ im NRW-Forum Düsseldorf

Ausstellung

„Sex Now“ ist bis zum 3. Mai 2026 im NRW-Forum Düsseldorf (Ehrenhof 2, 40479 Düsseldorf) zu sehen. Gezeigt werden rund 400 Werke: Fotografien, Gemälde, Grafiken, Glasarbeiten, Skulpturen, Medienkunst-Installationen, Designobjekte, Alltagsgegenstände.

Eintritt

Der Ausstellungsbesuch ist nur für Erwachsene möglich. Es werden Ausweiskontrollen durchgeführt. Öffnungszeiten sind Di bis So: 11-18 Uhr, Do: 11-21 Uhr. Mo: geschlossen. Tickets gibt es hier.