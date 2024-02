Erstmals in der Geschichte der Fußball-Bundesliga kamen am vergangenen Wochenende zu den neun Partien der zweiten Liga mehr Zuschauer als im Oberhaus. Was steckt dahinter?

Das gab es noch nie: Am vergangenen Wochenende kamen erstmals in der Geschichte der Bundesliga mehr Zuschauer zu den Spielen der zweiten Liga als zu den Partien im Fußball-Oberhaus. Zu den neun Spielen der zweiten Liga strömten insgesamt 284 643 Fans, eine Klasse höher waren es nur 261 099.

Als Kassenschlager erwiesen sich insbesondere die Partien zwischen dem FC Schalke und Wehen-Wiesbaden (60 542 Zuschauer), Hertha BSC und 1. FC Magdeburg (52 652) sowie zwischen den Traditionsvereinen aus Nürnberg und Kaiserslautern (35 462). Auch alle anderen Stadien wiesen hohe Auslastungsquoten auf.

Lesen Sie auch

In der Bundesliga tummeln sich viele Vereine mit kleinen Spielstätten

In den Spielstätten der Bundesliga ging es am vergangenen Wochenende hingegen relativ überschaubar zu. Die Begegnung zwischen der TSG Hoffenheim und Union Berlin wollten gerade einmal 19 050 Fans sehen. Grundsätzlich finden sich in der Bundesliga in dieser Saison viele Vereine mit kleinen Arenen: Die beiden Aufsteiger aus Darmstadt (18 000) und Heidenheim (15 000) etwa, oder der VfL Bochum (26 000). Sie alle hatten am Wochenende Heimrecht, während besucherstarke Clubs wie Borussia Dortmund, Bayern München oder der VfB Stuttgart auswärts ran mussten.

Eine Liga tiefer tummeln sich viele angestammte Bundesligisten mit entsprechend großen Arenen wie in Hamburg, Schalke, Berlin, Düsseldorf, Nürnberg oder Hannover. Sie treiben den aktuellen Zuschauerschnitt der zweiten Liga auf beachtliche 28 300. Damit liegt die deutsche zweite Liga im Vergleich mit anderen europäischen Fußballligen nur knapp hinter der ersten spanischen (29 136) und der ersten italienischen Liga (30 859) auf dem fünften Rang der bestbesuchten Fußballligen. An erster Stelle rangiert die Bundesliga (39 116) knapp vor der Premier League (38 354).