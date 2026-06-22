Am Donnerstag wird die private Steuererklärung von König Charles veröffentlicht. Der Schritt gilt als historisch und ist ein weiterer Meilenstein, das Königshaus transparenter und volksnaher zu machen.
König Charles III. (77) wird der erste britische Monarch sein, der seine persönliche Steuererklärung öffentlich macht. Am Donnerstag werden seine Steuerzahlungen erstmals als neuer Bestandteil in die jährliche königliche Finanzabrechnung aufgenommen. Nach Angaben aus Palastkreisen handelt es sich dabei um eine persönliche Entscheidung des Königs. Mit dem historischen Schritt setzt der Monarch ein bewusstes Zeichen für die Zukunft.