November-Frühling: „Genießt die Wärme, solange wir sie noch haben“

Heute Frühling, nächste Woche Winter? Während Stuttgart aktuell mit traumhaft sonnigem und warmen Wetter zum Spazieren einlädt, könnte es in ein paar Tagen schon Minusgrade geben.
Lust auf Eis statt heiße Schokolade in Stuttgart: Heute und morgen kann man ein letztes Mal die Sonne bei milden Temperaturen genießen, bevor es wesentlich kälter wird. Sogar von möglicher "weißer Weihnacht" mit viel Schnee ist schon die Rede. Bei angenehmen T-Shirt-Wetter von bis zu 20 Grad sind die Außenbereiche der Stuttgarter Cafés aber jetzt noch einmal gut gefüllt mit allen, die mitten im November in der warmen Sonne sitzen möchten. Zum letzten Mal in diesem Jahr, wie ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienst (DWD) sagt.