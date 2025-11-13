November-Frühling: „Genießt die Wärme, solange wir sie noch haben“

Heute Frühling, nächste Woche Winter? Während Stuttgart aktuell mit traumhaft sonnigem und warmen Wetter zum Spazieren einlädt, könnte es in ein paar Tagen schon Minusgrade geben.

Lust auf Eis statt heiße Schokolade in Stuttgart: Heute und morgen kann man ein letztes Mal die Sonne bei milden Temperaturen genießen. Bei angenehmen T-Shirt-Wetter von bis zu 20 Grad sind die Außenbereiche der Stuttgarter Cafés gut gefüllt mit allen, die mitten im November in der warmen Sonne sitzen möchten. Zum letzten Mal in diesem Jahr, wie ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienst (DWD) sagt.

Unsere Empfehlung für Sie Klima in Stuttgart 18 Grad – künftig typisches Novemberwetter? In Stuttgart ist es derzeit so warm wie sonst im Frühling. Das hat nicht nur angenehme Folgen. Doch zunächst soll es freundlich und trocken bleiben. Heute, Donnerstag, bleibt die Temperatur weiterhin knapp unter der 20-Grad-Marke. Schwere Wolken, welche die Sonne verdecken, soll es nicht geben – höchstens Schleierwolken.

Die 20-Grad-Marke wird in Stuttgart fast geknackt – und das mitten im November. Foto: Andreas Rosar

November-Frühling am Freitag bei knapp 20 Grad

Wer heute keine Zeit haben sollte, das schöne Wetter draußen zu genießen, hat am Freitag noch einmal die Chance dazu. Morgen soll das Wetter nämlich weitestgehend so bleiben. Aber, so der DWD-Wetterexperte: „Das ist die wahrscheinlich letzte warme Herbstphase in diesem Jahr. Genießt die Wärme, solange wir sie noch haben.“

November-Regen zum Wochenende

Zwar sollen die Höchstwerte am Wochenende bei etwa 14 Grad liegen, aber es wird nass. Schon in der Nacht zum Samstag sollen die Schleierwolken dichter werden und Regen kündige sich an. Auch Sonntag bleibe es bewölkt, und man müsse lokal immer wieder mit Regen und Schauern rechnen.

Stuttgart im November 2025 – am Morgen 5 Grad, nachmittags fast 20. Foto: Andreas Rosar

Von den zweistelligen Temperaturen müssen wir uns dann nächste Woche komplett verabschieden. Ab Montag rechnet der DWD mit einem Temperatursturz mit Höchstwerten von acht Grad. Vormittags geht die Kälte voraussichtlich noch einher mit Regen, lokal auch kräftigem. Nachmittags soll die Nässe dann langsam abziehen.

Von Österreich nach Stuttgart: Marion, Maria, Anneliese und Waldraut genießen die Stuttgarter Sonne gemütlich draußen im T-Shirt. Foto: Andreas Rosar

Wetter-Achterbahn: Erst 20 Grad, dann Schneefall?

Bei der aktuell frühlingshaften Wärme kaum zu glauben, aber: Kommende Woche könnte bereits der Winter an die Türen klopfen. Nachdem die Nächte diese Woche noch etwa fünf Grad zu bieten haben, soll es in der Nacht zum Dienstag deutlich kälter werden. Laut DWD sind dann sogar Minusgrade möglich. Es kann bis in die Niederungen schneien.

Es könnte zwar im Laufe der nächsten Woche nochmal ein paar Grade wärmer werden, Temperaturen wie aktuell soll es aber nicht mehr geben. Der DWD-Meteorologe geht davon aus, das mit heute und morgen die letzte warme Phase in diesem Herbst endet.