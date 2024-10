November-Ausgabe 2024: Unter uns-Star Tabea Heynig ziert mit 54 Jahren den Playboy

Tabea Heynig feiert "Unter uns"-Jubiläum - und ihre sexy Fotos für den "Playboy". Die 54-jährige Schauspielerin ziert die November-Ausgabe des Magazins und will damit zeigen, dass man in jedem Alter das Beste aus sich machen kann.

Sich mit Ü50 noch sexy und freizügig zeigen? Das ist für die "Unter uns"-Schauspielerin Tabea Heynig (54) kein Problem. Sie ist der selbstbewusste Titelstar der November-Ausgabe 2024 des "Playboy". Damit wolle sie auch ein Zeichen für mehr Sichtbarkeit von Frauen jeden Alters setzen.

Frauen sollen sich feiern dürfen

"Man spricht ständig darüber, dass 40 das neue 30 und 50 das neue 40 ist und so weiter. Dabei ist es doch total egal, wie alt man ist", sagt Tabea Heynig in der deutschen Ausgabe des "Playboy". "Wir können nicht aufhalten, dass wir älter werden - aber wir können das Beste aus jedem Alter machen." Sie wünsche sich, "dass es selbstverständlich ist, dass wir Frauen auch mit über 50 einfach so gesehen werden, wie wir sind, und dass sich Frauen immer dafür feiern dürfen, wer sie sind." Die Serien-Schauspielerin betont: "Genau das mache ich mit diesem Shooting."

Dabei verbindet sie schon eine längere Geschichte mit dem Magazin: Denn bereits kurz nach dem Abitur wurden sie und eine Freundin im Ibiza-Urlaub von einer Frau angesprochen, "die für den deutschen Playboy Playmates gecastet und Probefotos mit uns gemacht hat". Die Abzüge davon könne sie jedoch leider nicht mehr finden.

34 Jahre später geht der Traum vom "Playboy"-Cover nun also in Erfüllung - und das ausgerechnet in einem besonderen Jahr für die Schauspielerin. Denn sie feiert bei "Unter uns", wo sie seit 2009 die Britta Schönfeld-Küpper spielt, 15. Jubiläum - und die Serie wird 30 Jahre alt, was bei RTL vom 25. bis 29. November mit einer Jubiläumswoche gewürdigt wird. "Vielleicht musste das so zusammenkommen - immerhin wäre ich ohne 'Unter uns' nicht da, wo ich jetzt bin. Nicht beruflich und nicht privat", findet Heynig. Denn durch ihr Engagement in Köln lernte sie ihren jetzigen Ehemann kennen. "Ich hatte bis dahin so einige wilde Lieben hinter mir, hatte gerade erst eine schreckliche, über Jahre andauernde Amour fou beendet - und habe einen Abend später in einem Restaurant Oliver getroffen."

"Es kommt schon alles so, wie es kommen soll"

Im Januar 2018 heiratete das Paar, wenig später kam der gemeinsame Sohn zur Welt - damals war Heynig 47 Jahre alt. "In meinem Leben ist jetzt alles so, wie es hat sein sollen", zeigt sie sich gegenüber "Playboy" zufrieden. "Das bekomme ich auch oft von Frauen auf meinem Instagram-Kanal zurückgespielt. Sie schreiben mir, dass sie an mir sehen, dass es für nichts zu spät ist. Ich hoffe, das kann ich ihnen mit den Fotos auch zeigen: dass sie Vertrauen in die Welt haben sollen. Es kommt schon alles so, wie es kommen soll."



Die November-Ausgabe mit Tabey Heynig ist ab dem 10. Oktober am Kisok erhältlich.