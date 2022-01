1 Wie geht es im Fall Novak Djokovic weiter? Foto: AFP/PAUL CROCK

Vor Gericht feiert Novak Djokovic einen Teilerfolg. Doch die Einreise nach Australien und die Teilnahme am Grand-Slam-Turnier sind noch nicht in trockenen Tüchern.















Melbourne - Nach Angaben seines Bruders Djordje Djokovic berät Tennisstar Novak Djokovic derzeit mit seinen Anwälten über das weitere Vorgehen, nachdem ein Gericht in Melbourne am Montag die Verweigerung der Einreise aufgehoben hatte. Er sei im Büro seiner Anwälte, sagte Djordje Djokovic dem serbischen TV-Sender TV Prva. „Er geht aktuell alle Optionen durch“, sagte der Bruder des 34 Jahre alten Weltranglisten-Ersten. „Das war eine große Niederlage für die australische Regierung, und sie tun sich schwer damit.“

Ein australisches Gericht hatte zuvor dem Einspruch von Djokovic stattgegeben. Der Minister für Einwanderung, Alex Hawke, verzichtete zunächst darauf, dem serbischen Tennisstar mit seiner persönlichen Entscheidungsgewalt erneut die Aufenthaltsberechtigung zu entziehen.

Serbische Berichte, wonach Djokovic in Melbourne nach dem Verlassen des Abschiebe-Hotels von der Polizei wieder in Gewahrsam genommen worden sei, bestätigten sich nicht. Djokovic will an den Australian Open teilnehmen, die am kommenden Montag beginnen. Er würde im Melbourne Park als Titelverteidiger an den Start gehen.