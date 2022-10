Coronavirus in Baden-Württemberg Land kippt Maskenpflicht in Pflegeheimen auf eigene Faust

Künftig können Heime sowie Einrichtungen der Behindertenhilfe im Südwesten selbst entscheiden, ob sie an der Maskenpflicht in Gemeinschaftsräumen festhalten wollen. Das Land hat die Maskenpflicht in Pflegeheimen gekippt.