Notstand in Thailands Hauptstadt ausgerufen: Hochhaus in Bangkok eingestürzt – Dutzende Verschüttete

Hochhaus in Bangkok eingestürzt – Dutzende Verschüttete

Notstand in Thailands Hauptstadt ausgerufen

12 Durch das schwere Erdbeben in Südostasien ist in der thailändischen Hauptstadt Bangkok ein im Bau befindliches Hochhaus eingestürzt. Foto: AFP/LILLIAN SUWANRUMPHA

Durch das schwere Erdbeben in Südostasien ist in der thailändischen Hauptstadt Bangkok ein im Bau befindliches Hochhaus eingestürzt. Die thailändische Regierung hat den Notstand ausgerufen.











Das schwere Erdbeben in Südostasien hat auch in der thailändischen Hauptstadt Bangkok schwerwiegende Folgen: Wie die dortige Polizei am Freitag mitteilte, stürzte ein im Bau befindliches Hochhaus ein. Unter den Trümmern des unfertigen Wolkenkratzers im Norden der Stadt seien 43 Bauarbeiter eingeschlossen, teilten Rettungskräfte mit.