1 Der Wagen wurde aus dem Main geborgen. Foto: dpa/Boris Roessler

Unbekannte Diebe stehlen in Hessen ein hochwertiges Auto – und versenken es dann im Main. Aber der Wagen „meldet“ sich – dank seines Notrufsystems.

Offenbach - Ein im Main versenktes gestohlenes Auto hat sich per Notrufsystem „gemeldet“ - und konnte so gefunden werden. Der hochwertige Wagen sei am Mittwochabend wohl in Hasselroth (Hessen) gestohlen worden, teilte die Polizei in Offenbach am Donnerstag mit. Mit einem Kran auf einem Spezialschiff wurde er am Donnerstag geborgen.

Als der Notruf des Fahrzeugs bei der Sicherheitszentrale des Herstellers einging, hatte der Fahrzeughalter seinen Wagen den Angaben zufolge noch nicht vermisst. „Der hat es erst gemerkt, als wir anriefen“, sagte ein Sprecher der Polizei.

Noch in der Nacht suchten Feuerwehr und Wasserschutzpolizei mit Booten und Tauchern den lokalisierten Flussbereich ab - und fanden das Auto. Es sei auch überprüft worden, ob ein Mensch darin sei, sagte ein Sprecher der Wasserschutzpolizei in Frankfurt. „Stand jetzt werden wir ein leeres Auto hochholen.“