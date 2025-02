Notruf in Oberfranken

1 Der Rettungsdienst brachte sieben Kinder zur Behandlung in eine Klinik (Symbolfoto). Foto: dpa/Patrick Seeger

Notruf in einer Schule in Oberfranken: Mehrere Kinder klagen am Vormittag über Atemnot, Augenreizungen und Übelkeit. Die Polizei findet den Grund dafür schnell.











26 Kinder sind in einer Schule in Oberfranken durch Pfefferspray verletzt worden. Die Kinder im Alter von 10 bis 13 Jahren hätten in Burgkunstadt nordwestlich von Bayreuth über Atemnot, Augenreizungen und Übelkeit geklagt, teilte die Polizei mit.