Neue Folgen, vertraute Gesichter: Ab heute zeigt das ZDF die 20. Staffel von „Notruf Hafenkante“. In der Auftaktfolge gerät ein rätselhafter Fall an einer Schule in den Fokus.
Am Donnerstag, 9. Oktober 2025, startet im ZDF die 20. Staffel der beliebten Vorabendserie „Notruf Hafenkante“. Um 19:25 Uhr läuft die erste neue Folge mit dem Titel „Der letzte Tag“, die bereits seit dem 2. Oktober in der ZDF-Mediathek abrufbar ist. Insgesamt sind 22 neue Episoden geplant – gewohnt donnerstags im Vorabendprogramm.