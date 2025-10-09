Neue Folgen, vertraute Gesichter: Ab heute zeigt das ZDF die 20. Staffel von „Notruf Hafenkante“. In der Auftaktfolge gerät ein rätselhafter Fall an einer Schule in den Fokus.

Am Donnerstag, 9. Oktober 2025, startet im ZDF die 20. Staffel der beliebten Vorabendserie „Notruf Hafenkante“. Um 19:25 Uhr läuft die erste neue Folge mit dem Titel „Der letzte Tag“, die bereits seit dem 2. Oktober in der ZDF-Mediathek abrufbar ist. Insgesamt sind 22 neue Episoden geplant – gewohnt donnerstags im Vorabendprogramm.

Ein Schüler, ein Geheimnis, ein Klassenzimmer voller Schweigen Zum Auftakt der Staffel wird der Schüler Luke Thomsen verletzt vor der Sporthalle aufgefunden. Die Ermittler Nick (Raúl Richter) und Franzi (Rhea Harder-Vennewald) stoßen auf eine Mauer des Schweigens – weder Mitschüler noch Lehrerin Liane Philipp wollen reden. Der erste Verdacht fällt auf den vorbestraften Sinan Yakin, doch bald führt eine Spur zu einem unbekannten Mädchen auf Lukes Handy. Die Lage spitzt sich zu, als klar wird: Das Mädchen hat Angst.

Rhea Harder: Von GZSZ zur Ehrenkommissarin

Rhea Harder-Vennewald (49) steht seit der ersten Folge im Mittelpunkt der Serie – sie verkörpert die Polizeikommissarin Franziska „Franzi“ Jung, eine Figur, die sie über fast zwei Jahrzehnte geprägt hat. Für Harder ist die neue Staffel ein besonderes Jubiläum: 20 Jahre „Notruf Hafenkante“, 20 Jahre Franzi Jung.

Bekannt wurde die Hamburgerin bereits in den 1990er-Jahren durch „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“, wo sie die Rolle der Florentine „Flo“ Spira spielte. Nach Serien wie „Berlin, Berlin“ und „Alles außer Sex“ fand sie 2006 ihr dauerhaftes Zuhause an der fiktiven Hamburger Hafenkante.

Abseits des Sets wurde sie 2021 zur Ehrenkommissarin der Stadt Hamburg ernannt – eine Auszeichnung, die ihre langjährige Verbundenheit mit der Polizeiserie unterstreicht. In Interviews betont Harder, dass ihre Rolle „Ecken und Kanten behalten“ habe und gerade dadurch so authentisch bleibe.

Seit Tag eins dabei: Sanna Englund und Fabian Harloff

Neben Rhea Harder gehören auch Sanna Englund und Fabian Harloff seit der allerersten Folge zum festen Ensemble.

Englund spielt die Polizistin Melanie Hansen, die ebenso wie Franzi Jung das Gesicht des fiktiven Polizeikommissariats 21 prägt.

Fabian Harloff verkörpert den Notarzt Dr. Philipp Haase im Elbkrankenhaus – die medizinische Säule des Serienkosmos. Gemeinsam mit den Polizistinnen und Polizisten des PK 21 bildet er das Herzstück des Formats, das seit 2007 auf die enge Zusammenarbeit zwischen Polizei und Rettungsdienst setzt.

Neue Staffel mit Hamburger Charme

Mit der neuen Staffel feiert „Notruf Hafenkante“ nicht nur ein Serienjubiläum, sondern auch seine Konstanten: Rhea Harder, Sanna Englund und Fabian Harloff stehen seit der ersten Folge für das, was die Serie ausmacht – Teamgeist, Empathie und den unverwechselbaren Hamburger Charme an der Hafenkante.