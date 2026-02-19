Die Vorabendserie "Notruf Hafenkante" feiert mit "Dreckiger Deal" ihre 500. Folge: Schauspielerin Rhea Harder-Vennewald spricht im Jubiläumsinterview über Teamgeist, das Hamburger Grau und die Gaststars Smudo und Das Bo.

Mit der Episode "Dreckiger Deal" feiert die ZDF-Serie "Notruf Hafenkante" (seit 2007) am 19. Februar ihre 500. Folge - ein stolzer Meilenstein für das Team rund um das fiktive Hamburger Polizeikommissariat 21. Die Berliner Schauspielerin Rhea Harder-Vennewald (49), seit der ersten Stunde als Franzi Jung dabei, blickt im Gespräch mit spot on news auf zwei Jahrzehnte Hafenkante zurück - mit viel Stolz, Humor und norddeutscher Gelassenheit. "Einfach nur WOW! Ich bin sehr dankbar für die vielen treuen Fans die es uns ermöglichen, so viele Folgen 'Notruf Hafenkante' drehen zu können", sagt sie.

Ein Jubiläum mit Starbesetzung In der besonderen Jubiläumsfolge geht es um einen groß angelegten Kokain-Schmuggel über den Hamburger Hafen. Was nach Routine aussieht, entpuppt sich schnell als gefährlicher Täuschungsversuch: Während die Ermittler des PK 21 eine falsche Fährte verfolgen, wird der echte Drogencontainer aus dem Freihafen geschmuggelt.

In den Gastrollen stehen die Musiker Smudo (57) und Das Bo (49) sowie Schauspieler Ludwig Trepte (37) vor der Kamera - für Harder-Vennewald ein Highlight: "Es ist eine Freude gewesen mit den Kollegen zu drehen. Smudo und Das Bo hatten Spaß beim Drehen und das macht die Arbeit dann um so schöner. Ich denke, dass man das in der Folge auch sehen wird. Sie ist schon besonders."

20 Jahre, eine Rolle, viele Facetten

Rhea Harder-Vennewald spielt seit fast zwei Jahrzehnten die tough-sympathische Polizistin Franzi Jung - eine Figur, die mit der Schauspielerin gewachsen ist. "Franzi hat in der Zeit viel erlebt und sich weiterentwickelt. Ich mag Franzi, sie ist 'ne ehrliche Haut mit dem Herz am rechten Fleck", sagt sie.

Den ersten Drehtag hat sie bis heute lebhaft im Gedächtnis: "Es war der zweite Geburtstag meines ersten Sohnes und es wurde den ganzen Tag nicht hell. Dieses gleichbleibende Hamburger Grau kannte ich als Berlinerin so noch nicht." Unvergesslich sei auch der "schreckliche Nieselregen im Freihafen Hamburgs" gewesen. Inzwischen habe sie sich an das Wetter aber gewöhnt.

Starke Bindung vor und hinter der Kamera

Neben neuen Kriminalfällen ist es vor allem der Teamgeist, der "Notruf Hafenkante" so besonders macht. "Wir mögen uns alle. Es ist eine intensive Zusammenarbeit, die viel Disziplin verlangt, aber bei der das Lachen immer dabei ist", erzählt Harder-Vennewald.

Besonders mit Sanna Englund (50), die wie sie seit der ersten Folge dabei ist, verbindet sie eine enge Freundschaft: "Wir wissen auf den ersten Blick, wie es dem anderen geht. Es braucht nicht vieler Worte, um sich zu verstehen. Wir können uns aufeinander verlassen", schwärmt sie.

Erfolgsrezept und Ehrenkommissarin

Die beliebte Schauspielerin engagiert sich auch außerhalb des Sets für die Themen, die die Serie anspricht. Seit 2021 ist sie Ehrenkommissarin der Stadt Hamburg - ein Titel, auf den sie sichtlich stolz ist. "Es ist für mich selbstverständlich, die Polizei in der Öffentlichkeit zu unterstützen. Wie zum Beispiel durch die Kampagne 'Zivilcourage' des öffentlichen Nahverkehrs in Hamburg."

Das Erfolgsgeheimnis der langlebigen Serie liegt für Rhea Harder-Vennewald in der Mischung aus Spannung und Menschlichkeit: "Die Kombination aus Polizei und Krankenhaus macht 'Notruf Hafenkante' so besonders und einzigartig."

Und auch nach 500 Folgen ist kein Ende in Sicht - "Dreckiger Deal" läuft am Donnerstag, 19. Februar, um 19:25 Uhr im ZDF.