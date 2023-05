1 In Mannheim ereignete sich eine Messerattacke. Foto: dpa/Patrick Pleul

In einem Mannheimer Café geraten ein Mann und eine Frau in einen Streit – mit fatalen Folgen. Der 37-jährige Täter rammt der 45-Jährigen ein 20 Zentimeter langes Messer in den Bauch.









Bei der Messer-Attacke in der Mannheimer Mittelstraße ist das Opfer nach neuesten Erkenntnissen lebensgefährlich verletzt worden und musste notoperiert werden. Der 37-jährige mutmaßliche Täter hatte der 45-Jährigen am Donnerstag ein 20 Zentimeter langes Messer in den Bauch gerammt, wie eine Polizeisprecherin am Freitag mitteilte.