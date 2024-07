Notoperation bei Josh Homme: Queens of the Stone Age sagen Konzerte ab

1 Sänger Josh Homme, hier bei Rock am Ring 2024, muss aufgrund einer Operation eine Tour-Pause einlegen. Foto: imago images/Panama Pictures/Christoph Hardt

Wegen einer Erkrankung ihres Frontmanns Josh Homme muss die Band Queens of the Stone Age ihre anstehenden Europakonzerte absagen. Betroffen ist auch ein Auftritt in Berlin in der kommenden Woche.











Die Rockband Queens of the Stone Age muss wegen einer Erkrankung ihres Frontmanns Josh Homme (51) eine Reihe anstehender Konzerte absagen. Das gab die Gruppe auf Instagram bekannt. "Queens of the Stone Age bedauern bekannt zu geben, dass Josh Homme für eine Notoperation sofort in die Vereinigten Staaten zurückkehren muss", heißt es dort. Am 16. Juli sollte die Band ursprünglich in der deutschen Bundeshauptstadt Berlin auftreten.