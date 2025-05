Notlösung in Cannes: Halle Berry musste Look in letzter Minute ändern

Dieses Streifen-Kleid war definitiv nicht ihre erste Wahl! Halle Berry (58) musste sich für die Eröffnungszeremonie der Filmfestspiele in Cannes kurzfristig einen Plan B für ihre Garderobe überlegen. Zur Gala am Dienstag erschien die Hollywoodschauspielerin in einem schwarz-weiß gestreiften Neckholderkleid, das hochgeschlossen war und wenig Haut zeigte. Das Outfit musste sie in letzter Minute wechseln.

Wie sie der "New York Post" erzählte, hatte sie ursprünglich ein anderes Kleid ausgewählt, bevor die Festivalorganisatoren die Kleiderordnung verschärften. Erst wenige Tage vor Beginn der Filmfestspiele wurde der verschärfte Dresscode für das berühmte Promi-Event in Frankreich bekannt: "Aus Gründen des Anstands ist Nacktheit auf dem roten Teppich sowie in allen anderen Bereichen des Festivals verboten", heißt es seit Anfang der Woche in den FAQ auf der offiziellen Homepage. Wer sich nicht an die Vorschrift halte, werde der Zutritt zum roten Teppich verwehrt.

Zudem ist auch seit diesem Jahr zu viel Stoff auf dem Red Carpet unerwünscht. Voluminöse Kleider, insbesondere solche "mit einer großen Schleppe" seien verboten. Dadurch werde der "ordnungsgemäße Verkehrsfluss der Gäste" behindert und die Bestuhlung des Theaters erschwert.

Darum konnte Halle Berry ihr Kleid nicht tragen

"Ich hatte ein wunderschönes Kleid von Gupta, das ich heute Abend nicht tragen kann, weil die Schleppe zu lang ist", verriet Berry dem US-Medium am Rande der Eröffnungsgala. Zudem sagte sie, dass sie mit dem Verbot von Nacktheit kein Problem habe: Es sei wahrscheinlich eine gute Regel, so die Schauspielerin, die in diesem Jahr auch Teil der Wettbewerbsjury ist.

Die neuen Kleiderregeln werden in vielen Medienberichten als Reaktion auf den Trend zum Naked Dress interpretiert. In den letzten Jahren zeigten sich auf den roten Teppichen der Welt immer mehr Stars mit transparenten Kleidern, die nicht viel der Fantasie überlassen.

Im vergangenen Jahr machte der Hype um das Naked Dress auch vor Cannes nicht halt. Unter anderem besuchte Bella Hadid (28) das Festival in einem durchsichtigen Hauch von Nichts, das vor allem im Brustbereich intime Einblicke erlaubte. Modelkollegin Irina Shayk (39) strapazierte 2023 die traditionell strenge Kleiderordnung in Cannes, indem sie auf der Brust nur zwei gekreuzte Lederstreifen trug und den Oberkörper ansonsten frei ließ.

Das Filmfestival hat klare Regeln, was den Dresscode der Galavorstellungen im Grand Théâtre Lumière am Abend anbelangt. So ist Abendgarderobe (langes Kleid, Smoking) erforderlich. Alternativ können Gäste auch "ein kleines Schwarzes", ein Cocktailkleid, einen dunklen Hosenanzug, ein elegantes Oberteil mit schwarzer Hose, einen schwarzen oder marineblauen Anzug mit Fliege oder dunkler Krawatte tragen. Gelockert wurde die strenge Schuhregel - gefordert sind statt High-Heels nun nur noch elegante Schuhe und Sandalen mit oder ohne Absatz. Turnschuhe sind jedoch nach wie vor explizit verboten.