Notlage am Klinikum

1 Bei einem Großeinsatz hat die Feuerwehr Bielefeld das Klinikum Mitte mit Sauerstoff-Reserven versorgt. Foto: Christian Müller/dpa

150 Helfer beschaffen Reserven und verlegen Patienten mit akutem Sauerstoffbedarf aus dem Bielefelder Klinikum Mitte in andere Krankenhäuser.











Bielefeld - In einem Großeinsatz hat die Feuerwehr am Samstag das Klinikum Mitte in Bielefeld mit Sauerstoff-Reserven versorgt. Grund war nach Angaben eines Sprechers ein Druckabfall im hauseigenen Versorgungszentrum der Klinik nach einem Defekt. Patienten kamen nicht zu Schaden.