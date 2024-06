5 Der Stuttgarter Zoo unterstützt in Südafrika ein Projekt, das gestrandete Schildkröten rettet und pflegt. Foto: Devon Bowen

An der Küste des Westkaps in Südafrika stranden derzeit mehr hilflose Jungtiere als sonst. Der Stuttgarter Zoo unterstützt ihre Rettung aus seinem Hilfsfonds.











Link kopiert



Jedes Jahr landen junge Meeresschildkröten an der Küste des Westkaps in Südafrika. „Sie stranden dort bedingt durch Winterstürme und kalte Meeresströmungen“, erklärt Wilhelma-Sprecher Birger Meierjohann. In diesem Jahr seien nach starken Stürmen bereits bis Mai rund 600 Schildkröten angespült worden. Das seien mehr als dreimal so viele wie sonst im ganzen Jahr. Sie seien in vielen Fällen unterkühlt und geschwächt gewesen. „Ihre Panzer waren oft von Seepocken und Entenmuscheln bedeckt, was ein Anzeichen dafür ist, dass die Schildkröten schon längere Zeit fast regungslos durchs Meer getrieben sind“, so Meierjohann. Außerdem hätten zahlreiche der geretteten Tiere Plastikteile verschluckt. Dies habe ihren Gesundheitszustand weiter verschlechtert.