Weil viel weniger Geld in die Kasse kommt als angenommen, muss die Stadt Ditzingen sich um Einnahmen bemühen. Das werden bald viele in Form von Gebührenerhöhungen spüren.
Die Haushaltssperre ist bis Jahresende verlängert, die Informationen des Kämmerers sind von dunklen Grautönen geprägt: Dass zur Beschreibung der Finanzlage von Ditzingen derzeit eher düstere Farben taugen und auch die nahe Zukunft nicht rosarot aussieht, haben die Stadträte schon in den vergangenen Wochen erfahren. Die umfassende Beschreibung der Haushaltssituation erhielten sie dann am Dienstag vom Kämmerer präsentiert.