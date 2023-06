1 Nach dem Unwetter in Rheinland-Pfalz stehen einige Menschen vor den Trümmern ihrer Existenz. Auch Helfer aus dem Kreis Ludwigsburg waren und sind vor Ort. Foto: dpa/Thomas Frey

In dem Katastrophengebiet in Rheinland-Pfalz braucht es nach der Überschwemmung nicht nur zupackende Hände. Was erleben Notfallseelsorger dort derzeit?









Ludwigsburg - Die Not in den Katastrophengebieten in Nordrhein-Westfahlen und Rheinland-Pfalz ist nach wie vor groß. Der Ludwigsburger Pfarrer Olaf Digel ist seit rund 20 Jahren Notfallseelsorger. Mit 50 weiteren Kollegen aus Baden-Württemberg war er eine Woche im Ahrtal – er erzählt von dramatischen und belastenden Erlebnissen bei Betroffenen und Helfern.