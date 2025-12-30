Der Jahreswechsel bedeutet für Rettungskräfte und Polizei Dauerstress. Eine Notfallsanitäterin aus der Region erzählt von ihren schlimmsten Erlebnissen.
Dass Daniela Ortelt in dieser Silvesternacht keinen Dienst tun muss, darüber ist sie froh. Erst an Neujahr darf sie „sich um die Nachwehen kümmern“, wie sie sagt. Die 25-Jährige ist Notfallsanitäterin im Kreis Ludwigsburg. „Es gibt Kollegen und Kolleginnen, die sich freiwillig für Silvester melden“, sagt Ortelt, die im Rems-Murr-Kreis wohnt. „Ich persönlich verstehe das nicht.“ Abgesprengte Finger, schwere Verletzungen im Gesicht, Knalltraumata – sie geht es lieber ruhiger am Folgetag an.