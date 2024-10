Notfallpraxen-Schließung: Abgehängt ohne Auto? Bürgermeister kritisieren Ärzte-Planung

1 18 Notfallpraxen im Land sollen schließen. (Symbolbild). Foto: Robert Kneschke - stock.adobe.com/Robert Kneschke

In Baden-Württemberg sollen offenbar 18 Notfallpraxen geschlossen werden. Die Bürgermeister in den betroffenen Städten und Gemeinden laufen Sturm.











Die Kritik an der geplanten Schließung weiterer Notfallpraxen in Baden-Württemberg reißt nicht ab. In einem Brief fordern nun 18 Bürgermeisterinnen und Bürgermeister Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) auf, zu handeln. Nachdem in den vergangenen Jahren bereits mehrere der Notfallpraxen dichtgemacht wurden, plant die Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW) nun offenbar, damit fortzufahren. In einigen Medienberichten war in den vergangenen Tagen von 17 Notfallpraxen im Land die Rede, laut Informationen, die unserer Zeitung vorliegen, soll es sich sogar um 18 Notfallpraxen handeln.