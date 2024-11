Städtetag macht Druck und will Schließungen stoppen

Notfallpraxen in Baden-Württemberg

1 Gegen die geplante Schließung von Notfallpraxen in Baden-Württemberg ist bereits mehrfach demonstriert worden. Foto: dpa/Marijan Murat

Ab April sollen nach und nach 18 Notfallpraxen im Südwesten wegen des Ärztemangels schließen. Der Städtetag macht Druck.











Der Streit um die Schließung von 18 Notfallpraxen in Baden-Württemberg weitet sich aus. Der Städtetag forderte Gesundheitsminister Manne Lucha (Grüne) per Brief auf, die Pläne der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg zu stoppen. Über das Schreiben berichtete der SWR. Es liegt der dpa auch vor.