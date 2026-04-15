Notfallmaßnahme in Stuttgart: In Sillenbuch werden nach einem Wasserrohrbruch trotz Verbot Bäume gefällt

Bereits Mitte März gab es einen Wasserrohrbruch in Sillenbuch. Betroffen war ausgerechnet eine Fernwasserleitung. Mittlerweile steht fest: Der Schaden ist größer als gedacht.
Das Loch im Boden ist gewaltig und so tief, dass erwachsene Menschen aufrecht darin stehen können. Am Grund: ein 40 Zentimeter dickes Rohr. Wo normalerweise Trinkwasser aus dem Bodensee durchrauscht, herrscht aktuell Ebbe. Das Rohr an der Ecke Spaichinger Straße und Ilse-Beate-Jäkel-Weg im Stuttgarter Stadtteil Sillenbuch ist kaputt und stillgelegt.