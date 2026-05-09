Notfall-OPs: Klinikum Esslingen gelingt wegweisende Operation - „entscheidende Erweiterung“

Eine innovative Operationsmethode wird neu am Klinikum Esslingen eingesetzt. Sie hilft in kritischen Situationen.
Die Klinik für Gefäß- und Endovaskularchirurgie am Klinikum Esslingen hat nach eigenen Angaben erstmals im Landkreis eine wegweisende Technologie zur Behandlung komplexer Aorten- und Beckengefäßerkrankungen erfolgreich eingesetzt. „Dieses innovative Verfahren eröffnet insbesondere für Patientinnen und Patienten neue Perspektiven, bei denen herkömmliche endovaskuläre Standardlösungen nicht anwendbar sind und bislang häufig nur eine offen-chirurgische Notfalloperation infrage kam“, heißt es in einer Mitteilung.