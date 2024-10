Notfall in Kalifornien: Pilot erleidet Herzinfarkt - Ehefrau landet Flugzeug

1 Die Frau konnte die kleine Maschine mit Hilfe der Fluglotsen landen. (Symbolbild) Foto: Soeren Stache/dpa-Zentralbild/ZB

Ein Ehepaar ist in den USA mit einem Kleinflugzeug unterwegs, als der Pilot zusammenbricht. Seine Frau übernimmt das Steuer und landet mit Hilfe der Fluglotsen - obwohl sie keine Flugerfahrung hat.











Bakersfield - Weil der Pilot wegen eines Herzinfarkts nicht mehr weiterfliegen konnte, hat dessen Ehefrau in den USA ein Kleinflugzeug sicher gelandet. Das Ehepaar war in einer zweimotorigen Turboprop-Maschine auf dem Weg von Henderson in Nevada nach Monterey in Kalifornien, als der 78-Jährige einen medizinischen Notfall erlitt, wie mehrere US-Medien übereinstimmend berichteten und die Luftfahrtbehörde FAA bestätigte.