Notfall in Ditzingen Brand in Baumarkt

Von red/pho 06. Mai 2018 - 14:55 Uhr

Die Feuerwehr Ditzingen war mit acht Einsatzkräften vor Ort, musste aber nicht mehr eingreifen. Foto: dpa

In einem Baumarkt in Ditzingen brennt am Samstag ein Karton mit Besen und Strohhüten. Weil zwei Zeugen eingreifen, kann Schlimmeres verhindert werden.

Ditzingen - Am Samstag hat es gegen 14.18 Uhr im Eingangsbereich eines Baumarktes an der Dieselstraße in Ditzingen (Kreis Ludwigsburg) gebrannt. Wie die Polizei berichtet, brannte aus bislang unbekannten Gründen ein Karton mit Plastik-Handbesen und Strohhüten. Weil zwei Zeugen eingriffen, konnte größerer Schaden verhindert werden. Der Brand wurde mit einem Feuerlöscher gelöscht, wobei sich ein 35-Jähriger leicht verletzte. Durch die Maßnahmen kam es zu keiner Beeinträchtigung des Kundenverkehrs. Die vorsorglich alarmierte Feuerwehr Ditzingen, welche mit zwei Fahrzeugen und acht Mann vor Ort war, musste nicht mehr eingreifen.

Es entstand ein Schaden von geschätzt 1000 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ditzingen unter der Rufnummer 07156/43520 in Verbindung zu setzen.