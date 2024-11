Notfälle: Zehn Babys sterben bei Krankenhaus-Brand in Indien

4 Insgesamt befanden sich zum Zeitpunkt des Feuers am Freitagabend (Ortszeit) rund 50 Kinder auf der Station des Krankenhauses in Jhansi im nördlichen Bundesstaat Uttar Pradesh. Foto: Uncredited/AP/dpa

Jhansi - Bei einem Großbrand in einer Intensivstation für Neugeborene in Indien sind mindestens zehn Babys ums Leben gekommen. 16 weitere wurden leicht verletzt, wie indische Medien übereinstimmend berichteten. Insgesamt befanden sich zum Zeitpunkt des Feuers am Freitagabend (Ortszeit) demnach rund 50 Kinder auf der Station des Krankenhauses in Jhansi im nördlichen Bundesstaat Uttar Pradesh.

Ersten Erkenntnissen zufolge soll ein Kurzschluss den Brand verursacht haben. Weil kein Alarm ausgelöst worden sei, habe sich die Evakuierung der Kinder verzögert, hieß es in den Berichten. Das Feuer habe eine Massenpanik ausgelöst, als Patienten und Angehörige versuchten, das Gebäude zu verlassen. Inzwischen seien die Flammen gelöscht. Lesen Sie auch Indiens Premierminister Narendra Modi sprach von einem "herzzerreißenden Vorfall". Auf der Plattform X sprach er den Angehörigen sein Beileid aus. Der Ministerpräsident von Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, ordnete eine sofortige Untersuchung des Vorfalls sowie Entschädigung für die Betroffenen an.