Notfälle: Wilder Elefant tötet Camper in thailändischem Nationalpark

Touristen beobachten entsetzt, wie ein wilder Elefant einen Mann vor seinem Zelt attackiert. Der Camper stirbt. Was die Behörden jetzt planen und warum solche Angriffe in Thailand zunehmen.
Bangkok - Ein wilder Elefant ist in einem bekannten Nationalpark in Thailand auf einen Touristen losgegangen und hat diesen tödlich verletzt. Der Angriff habe sich am Montag auf einem Campingplatz im Khao Yai National Park ereignet, etwa 200 Kilometer nordöstlich von Bangkok, zitierte die Zeitung "Bangkok Post" einen örtlichen Ranger.