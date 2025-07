1 In der Türkei kämpfen Helfer gegen zahlreiche Waldbrände. Foto: Ridvan Bostanci/IHA/AP/dpa

Hitze und Trockenheit machen der Türkei zu schaffen. Waldbrände können sich schnell ausbreiten. Nun kommen zwei Brände Häusern gefährlich nahe.











Link kopiert



Ankara - In der Türkei kämpfen Einsatzkräfte gegen zwei massive Waldbrände. In der westtürkischen Provinz Bursa sind die Flammen nah an Wohngegenden herangerückt, etwa 1.300 Menschen seien in Sicherheit gebracht worden, sagte Verkehrsminister Abdulkadir Uraloglu. Außerdem sei ein Tierheim evakuiert worden.