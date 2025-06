Notfälle: Brandstiftung? Drei Tote in Hamburg bei einem Klinikbrand

5 Eines der Zimmer in der Klinik brannte augenscheinlich komplett aus. Foto: Steven Hutchings/dpa

Mitten in der Nacht brennt es in einem Hamburger Krankenhaus. Für einige Patienten kommt jede Hilfe zu spät. Ein 72-Jähriger wird als tatverdächtig festgenommen.











Hamburg - Nach dem Brand in einem Hamburger Krankenhaus mit drei Toten ist ein 72 Jahre alter Patient wegen des Verdachts der Brandstiftung festgenommen worden. Im Laufe der Zeugenvernehmungen ergaben sich Hinweise darauf, dass der Mann dringend tatverdächtig sein könnte, teilte die Polizei am Sonntagabend mit. Er sei im Krankenhaus festgenommen worden und soll am Montag einem Haftrichter vorgeführt werden.