Warum trifft eine Naturkatastrophe Venezuela besonders hart? Ein Blick auf ein Land zwischen Erdölreichtum, humanitärer Krise und politischem Wandel.
Caracas - Die verheerenden Erdbeben mit vielen Toten und mehreren Tausend Verletzten haben Venezuela schwer getroffen. Das Land befindet sich ohnehin schon in einer schwierigen Lage. Seit Jahren leidet Venezuela unter politischen Spannungen, wirtschaftlichen Problemen und einer der größten Migrationskrisen der Welt. Vier Punkte, die helfen, das Land und die aktuelle Situation zu verstehen: