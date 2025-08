US-Medien: Vier Tote nach Schüssen in Montana

2 Schüsse in Anaconda im US-Bundesstaat Montana. Foto: Joseph Scheller/The Montana Standard/AP/dpa

In einer Bar in einer Stadt in den Rocky Mountains kommt es zu Schüssen, mehrere Menschen sterben. Vieles ist noch unklar. Es gibt einen Tatverdächtigen.











Anaconda - In der Stadt Anaconda im US-Bundesstaat Montana sind laut US-Medien nach Schüssen mehrere Menschen tot. Die unter anderem für Schusswaffen und Sprengstoff zuständige US-Bundesbehörde ATF schrieb auf X von mehreren Opfern in einer Bar. Anaconda hat etwa 9.000 Einwohner und liegt auf etwa 1.600 Metern Höhe in den Rocky Mountains.