Touristen-Boot in Italien gekentert - Berichte: ein Toter

1 Rettungskräfte suchen per Hubschrauber nach Vermissten, nachdem ein Touristen-Boot auf dem italienischen Lago Maggiore gekentert ist. Foto: Uncredited/Vigili del Fuoco/AP/dpa

Was als Urlaubsaktivität begann endet tragisch: Während eines Unwetters kentert ein von Touristen gemietetes Segelboot. Medien berichten von einem Toten.









Sesto Calende - Bei einem Bootsunglück auf dem Lago Maggiore in Norditalien sind mehrere Menschen als vermisst gemeldet worden. Wie die italienischen Nachrichtenagenturen Ansa und Adnkronos berichteten, kam ein Mensch bei dem Vorfall am Sonntagabend ums Leben. 19 Menschen seien gerettet worden, teilte die Feuerwehr per Twitter mit.