Notfälle: Sieben Festnahmen in Haiti nach tödlicher Massenpanik

Bei einem Vorfall auf einer Festung in Haiti kommen zahlreiche junge Menschen ums Leben. Die Nationalpolizei ermittelt.
Milot - Nach einer Massenpanik mit 25 Todesopfern auf einer historischen Festung in Haiti sind sieben Beamte festgenommen worden. Es handelt sich um fünf Polizisten der Gemeinde Milot und zwei Mitarbeiter des Instituts zum Schutz des nationalen Erbes, die in Gewahrsam sind und vernommen werden, wie die Nationalpolizei des Karibikstaates mitteilte. Was ihnen vorgeworfen wird, wurde zunächst nicht erklärt.