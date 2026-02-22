Notfälle: Sicherheitskräfte erschießen Mann bei Trump-Anwesen

Während US-Präsident Donald Trump in Washington weilt, dringt ein Bewaffneter in den Sicherheitsbereich seines Privatanwesens Mar-a-Lago in Florida ein. Der Secret Service schießt auf ihn.
Mar-a-Lago - US-Sicherheitskräfte haben nach eigenen Angaben einen Bewaffneten beim Privatanwesen Mar-a-Lago von Präsident Donald Trump erschossen. Der Mann Anfang 20 sei in der Nacht zum Sonntag (Ortszeit) unbefugt in den Sicherheitsbereich des Anwesens in Florida eingedrungen, teilte der für den Schutz des Präsidenten zuständige Secret Service mit.