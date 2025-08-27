Notfälle: Schusswaffenvorfall an katholischer Schule in Minneapolis

In der Hauptstadt des US-Bundesstaates Minnesota kommt es zu einem Schusswaffenvorfall an einer Schule. Vieles ist noch unklar - doch auch der US-Präsident schaltet sich ein.
Minneapolis - An einer Schule in Minneapolis (US-Bundesstaat Minnesota) ist es zu einem Schusswaffenvorfall gekommen. "Das FBI hat schnell reagiert und ist vor Ort", schrieb US-Präsident Donald Trump auf seiner Plattform Truth Social. Der Gouverneur von Minnesota, Tim Walz, bezeichnete den Vorfall auf X als "schreckliche Gewalttat". Unklar war zunächst, ob und wenn ja, wie viele Menschen verletzt wurden.