Notfälle: Polizeieinsatz in Niedersachsen - Beamte warnen Bevölkerung

1 In Lindhorst ist die Polizei im Einsatz. (Symbolbild) Foto: Soeren Stache/dpa

Die Anwohner in der Gemeinde Lindhorst sollen ihre Wohnungen und Häuser nicht verlassen. Es seien Schüsse gefallen, teilt die Polizei mit.











Lindhorst - Die Polizei warnt die Bevölkerung in Lindhorst in Niedersachsen davor, ihre Häuser zu verlassen. Es laufe ein Polizeieinsatz, hieß es in einer Mitteilung der Beamten. In der Gemeinde westlich von Hannover seien Schüsse gefallen, verletzt worden sei niemand, teilte eine Sprecherin der Polizei auf Anfrage mit. Demnach ist ein Spezialeinsatzkommando (SEK) im Einsatz.