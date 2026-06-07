Notfälle: Mindestens zwölf Verletzte nach Schüssen bei US-Festival

Bei einem beliebten Sommerfestival in der Stadt Toledo am Eriesee fallen Schüsse. Die Polizei geht von mehreren Schützen aus. Die Fahndung nach den Verdächtigen läuft auf Hochtouren.
Toledo - Bei einem Schusswaffenvorfall im US-Bundesstaat Ohio sind bei einem Festival zwölf Menschen angeschossen worden. Zwei der Verletzten schwebten in Lebensgefahr, sagte ein Polizeivertreter in der Stadt Toledo vor Journalisten. Die Polizei geht nach ersten Erkenntnissen davon aus, dass es mindestens zwei Schützen gab, die vermutlich aufeinander schossen. Zunächst wurde demnach kein Verdächtiger festgenommen, die Fahndung läuft.