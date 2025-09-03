1 Das Unglück geschah am Strand von Grado in Norditalien. (Archivbild) Foto: Alexandra Frank/dpa-tmn

Vor dem Strand eines beliebten Campingplatzes in Norditalien ertrinkt ein vierjähriges Mädchen. Medien berichten, es stamme aus Deutschland. Die Behörden äußern sich zunächst nicht.











Link kopiert



Grado - Ein vierjähriges Mädchen ist italienischen Medienberichten zufolge beim Baden an der Adriaküste in Italien ertrunken. Das Kind soll aus Deutschland stammen, wie lokale Medien meldeten. Die Nachrichtenagentur Ansa berichtete, es handele sich um ein deutschsprachiges Mädchen. Die Carabinieri von Grado in der Region Friaul-Julisch Venetien unweit der Grenze zu Slowenien äußerten sich auf dpa-Anfrage zunächst nicht zu dem Vorfall.