Notfälle: Mädchen nach Stromschlag an Bahnhof in kritischem Zustand

Mädchen nach Stromschlag an Bahnhof in kritischem Zustand

1 Ein Rettungshubschrauber brachte ein schwer verletztes Mädchen in eine Klinik. Sie war auf einen Waggon geklettert und hatte an die Oberleitung gefasst. Foto: Alex Talash/dpa

Schwerer Unfall auf einem Güterbahnhof: Ein Mädchen klettert auf einen Bahnwaggon und fasst an die Oberleitung. Durch den Stromschlag wird das Kind durch die Luft geschleudert.











Schwerte - Das beim Klettern auf einen Zug in einem Güterbahnhof in Schwerte durch einen Stromschlag schwer verletzte 13-jährige Mädchen befindet sich nach Polizeiangaben in einem sehr kritischen Zustand. Nach dem schrecklichen Ereignis wolle man in den kommenden Tage aber sensibel mit Angaben zum Gesundheitszustand umgehen, gehe aber sagte eine Sprecherin der Bundespolizei.