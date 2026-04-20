1 Vater erschießt acht Kinder - sieben davon seine eigenen. Foto: Jill Pickett/The Times-Picayune/The New Orleans Advocate/AP/dpa

Am Sonntag kommt es im US-Bundesstaat Louisiana zu einem dramatischen Fall von häuslicher Gewalt - dabei sterben nach Polizeiangaben acht Kinder. Sieben von ihnen waren Kinder des Verdächtigen.











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Shreveport - Im US-Bundesstaat Louisiana hat ein 31-jähriger Mann nach Polizeiangaben sieben seiner eigenen Kinder erschossen. Zudem tötete er ein weiteres Kind und verletzte drei Menschen teils schwer, wie Polizeisprecher Chris Bordelon der Deutschen Presse-Agentur bestätigte. Der Mann eröffnete demnach zunächst das Feuer auf eine Frau, mit der er eine Beziehung hatte, und fuhr danach zu dem Haus, in dem sich die Kinder befanden. Eines der toten Kinder wurde auf dem Dach gefunden - möglicherweise nach einem Fluchtversuch.