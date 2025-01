7 Die Unfallstelle in Philadelphia. Foto: Matt Rourke/AP/dpa

Behörden zufolge waren zwei Menschen an Bord. Zunächst ist die Lage unübersichtlich und das Ausmaß des Unglücks unklar.











Washington - In Philadelphia ist ein privates Kleinflugzeug mitten in einem belebten Gebiet im Nordosten der Stadt abgestürzt. Das teilte der Gouverneur des Bundesstaates Pennsylvania, Josh Shapiro, auf der Plattform X mit. Nähere Details nannte er zunächst nicht. Die Luftfahrtbehörde FAA teilte mit, es seien zwei Personen an Bord gewesen.