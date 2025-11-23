Notfälle: Kind trinkt verdächtige Flüssigkeit in Restaurant

Nach dem Vorfall in einem Kasseler Schnellrestaurant wird eine Flüssigkeit aus einer vermeintlichen Wasserflasche untersucht. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung.
Kassel - Nachdem ein Kleinkind nach dem Besuch eines Kasseler Schnellrestaurants medizinisch behandelt wurde, ermittelt die Polizei zum Inhalt einer vermeintlichen Wasserflasche. Die Flasche war in dem McDonald's Restaurant sichergestellt worden, ein Ergebnis zum Inhalt sei noch nicht bekannt, sagte ein Polizeisprecher. Es werde wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.